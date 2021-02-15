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İki çocuğu yılandan kurtaran kahraman kedi yılan tarafından ısırılarak öldü

15.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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İki çocuğu yılandan kurtaran kahraman kedi yılan tarafından ısırılarak öldü

Arthur adlı kedi, Avustralya’nın en ölümcül yılanlarından birinin elinden ailenin iki küçük çocuğunu kurtardıktan sonra hayatını kaybetti.

Birlikte yaşadığı ailenin iki çocuğu oyun oynadığı sırada ölümcül yılan bahçeye girdiğinde, Arthur, iki küçük çocuğun etrafında dolanıyordu. Arthur hiç vakit kaybetmeden yılanın üzerine atlayarak onu öldürdü ve çocuklara zarar vermesini önledi.

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Queensland veterinerlerinin Facebook sayfası olan Animal Emergency Service sayfasında paylaşılan postta Arthur’un yılana saldırdığı ve yılan tarafından ısırıldığı yazıldı. Bahçeden acele ile çıkan aile ısırığı görmedi; ancak Arthur bu darbeyle bayıldı. Arthur kısa süre sonra hiçbir sorun yokmuş gibi ayağa kalktı; ancak ertesi sabah evde ölü olarak bulundu. Hastane bu semptomun yılan ısırıklarının yaygın bir semptomu olduğunu söyledi.

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Arthur Tanawha’daki bir acil servise kaldırılsa da aldığı zehir nedeniyle hayatını kaybetti. Paylaşılan postta “Ne yazık ki Arthur’un gösterdiği semptomlar ağırlaştı. Ailenin ondan ayrılması çok zor oldu. Arthur’un ölümüyle perişan olan ailesi onu sevgiyle hatırlıyor ve çocuklarının hayatını kurtardığı için ona sonsuza dek minnettar kalacaklar” sözleri yer aldı.

Hareketli bir kedi olan Arthur daha önce de geçirdiği bir kaza nedeniyle aynı hastaneye kaldırılmıştı ve personel ekip tarafından çok sevildiği söylendi.

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Hastane personeli kedinin ardından “Huzur içinde uyu Arthur, bizim küçük kahramanımız. Acil servis ekibinden sevgiler” dedi.

Arthur’un kahramanlığını anlatan haber, diğer hayvan severler tarafından övgüyle karşılandı ve Facebook kullanıcıları Arthur’u “cesur” ve “eşsiz” gibi sözlerle niteledi.

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