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İki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

KONYA'da bir otomobilin bagajında seyahet edip, diğer sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

İki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir otomobilin bagajında seyahet edip, diğer sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Görüntüler merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde kaydedildi. Yoğun trafifkte seyreden 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, içerisinde iki çocuğun yolculuk ettiğini gördü. Güçlükle bagaja sığdıkları anlaşılan çocuklar, bir yandan bagajın kapağını tutmaya çalışırken, diğer yandan diğer sürücülere gülerek el salladı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kameradaİki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kameradaİki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

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