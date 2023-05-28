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İki çocuğuyla evde cansız bedenleri korkunç halde bulundu! Eski eş gözaltında: Sosyal medyadan video paylaşmış

28.05.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da yaşayan Trabzonlu Çağla Dereli'den (37) haber alamayan yakını çilingir yardımıyla eve girince Dereli ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata'nın (1,5) cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Dereli'nin bir süre önce boşandığı, işitme ve konuşma engelli Y. K. gözaltına alındı. Y. K.'nın olay öncesi sosyal medyadan işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.

İki çocuğuyla evde cansız bedenleri korkunç halde bulundu! Eski eş gözaltında: Sosyal medyadan video paylaşmış

Fransa'da yaşayan Dereli ailesi evde kanlar içinde hareketsiz bulununca Fransız polis ekipleri harekete geçti. Ailenin bıçaklanarak hayatını kaybettiğinin belirlenmesi sonrası anne Dereli'nin eski eşi gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi eski eşin sosyal medya hesabından bir süre önce işaret diliyle paylaştığı video dikkat çekti.

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EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Olay, 25 Mayıs’ta Fransa’nın Dreux kentinde meydana geldi. Trabzon’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa’da yaşayan Çağla Dereli’den haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi.

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EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata’yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon’un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi’ne getirileceği öğrenildi.

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GÖZALTINDAKİ ESKİ KOCA, İŞARET DİLİYLE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli’nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.

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Şüphelinin paylaşımında Fransızca, “Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor” notu düştüğü görüldü.

(DHA)

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