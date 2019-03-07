HABER

İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de, 16 yaşındaki K.O., babasının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da yanına alarak kaçtı.

Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de, 16 yaşındaki K.O., babasının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da yanına alarak kaçtı. Bu sürede otomobilin içinde yatıp kalkan ikili, polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında 4 araca çarpıp hasar verdikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Halil U., 5 Mart'ta sabah okula giden kızları T.U.'nun akşam eve dönmediğini polise bildirdi. Halil U. bir yandan okula giderek bilgi topladı. T.U.'nun arkadaşlarının K.O. ile gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdü. K.O.'nun ailesine ulaşan Halil U., T.U.'nun babasının otomobilini alarak ortadan kaybolduğunu öğrendi. Halil U., tesadüfen dün saat 12.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1378 Sokak üzerinde çocukların içinde bulunduğu aracı gördü. Halil U., başka bir araçla çocukların bulunduğu aracı takip etmeye başladı. Halil U. bir yandan da durumu polise bildirdi.

4 ARACA ÇARPTI

Çocukların bulunduğu otomobil, Hadımköy'de TEM Otoyolu'nda ters yöne girdi. Burada Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocukların olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çocukların olduğu otomobil 4 araca çarparak hasar verdi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pinar Tepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yolu kapatarak çocukların bulunduğu otomobili durdurabildi. K.O ile T.U. yakalandı. Önce kaçırıldığını ifade eden T.U., daha sonra kendi rızasıyla kaçtıklarını ve yol kenarlarında durarak 3 gün boyunca otomobilde kaldıklarını söyledi. K.O. ve T.U. adlı çocukların Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

K.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, K.O.'nun aracın sahibi olan babasına 2 bin 18 lira, araçta ruhsat bulundurmamaktan 108 lira, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235 lira para cezası uygulandı. Bu arada, çocukların kaçtığı otomobil, çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!
Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında kararAziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.