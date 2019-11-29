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İki çocuk annesi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Ü.

İki çocuk annesi intihar etti

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Ü. (41), evinin terasında kendini sundurmaya bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.
Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan Sevilay Ü., çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, kızı tarafından evlerinin terasında, sundurmaya iple asılı bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevilay Ü., buradaki ilk müdahalenin ardından da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sevilay Ü., doktorların tüm çabasına karşın dün yaşamını yitirdi. Yakınlarına teslim edilen Sevilay Ü.'nün cenazesi aynı gün Kıllık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İki çocuk annesi intihar etti

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