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İki çocuk annesi kadın, çocuklarının bakıcısı ile kayıplara karıştı

07.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da yaşayan İsmail Çetinkaya, 2 çocuğunu bırakarak evlerine yatılı olarak işe aldıkları bakıcı ile kayıplara karışan 22 yaşındaki eşi Gizem Çetinkaya’yı her yerde arıyor. İsmail Çetinkaya, bakıcı kadın tarafından kandırılan karısının hayatından endişe ettiğini ve yanlış yolda olduğunu ifade ederek eşine ‘Evine dön’ çağrısında bulundu.

İki çocuk annesi kadın, çocuklarının bakıcısı ile kayıplara karıştı

Afyonkarahisar’da yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Çetinkaya çiftinin iki çocuğu oldu. Biri 3 aylık, diğeri 3 yaşında olan çocukların bakımında zorluk yaşayan Gizem Çetinkaya için eşi İsmail Çetinkaya eve yatılı bir bakıcı aldı. Bakıcı Filiz G. ile samimi olan Gizem Çetinkaya, 6 gün önce iki çocuğunu evde bırakarak bakıcı Filiz G. ile kayıplara karıştı. Eşinin hayatından endişe duyan İsmail Çetinkaya, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, eşine ‘evine dön’ çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARIM PERİŞAN OLDU

2017 yılından beri evli olduğunu ifade eden İsmail Çetinkaya, “İki çocuğum var, biri 3 aylık diğeri 3 yaşında. Evliliğimizde hiçbir şey yokken, aramız gayet iyiyken bunlar yaşandı. Babasıyla beraber yaşıyoruz, bir de yanımızda bakıcı var. Geçen hafta Cuma günü bir anda evden 'Hastaneye gidiyorum' diye çıktılar ve dönmediler. Ben eşimin hayatından şuan endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce de birkaç defa yaptı bunu. İsterseniz ailesiyle görüşebilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa eğer gelsin güzelce boşansın. Çocuklarının başında dursun. Benim 3 aylık bebeğim ile 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime, gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum” dedi.

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''EVİMİZDEKİ BAKICI İLE KAÇTILAR''

Eşinin, evlerindeki bakıcı ile birlikte kaçtıklarını ifade eden Çetinkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben o kadını işe aldım. Eşimin kanına girenin o olduğunu düşünüyorum. Kimlerle tanıştı, kimlerle irtibat kurdu bilmiyorum, ama yüzde 100 eminim yanlış bir ortamdalar. Yanlış insanlarla birlikteler. Eşimin acil evine dönmesini istiyorum. Babasının evi her zaman ona açık. Ben boşanacağım zaten ama annesi çocuklarımın başında dursun. Tek isteğim bu. Beni duyuyorsa, beni görüyorsa gelsin evine güzelce.”

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''ANLAŞMALI BOŞANMAK İSTİYORUM''

Eşinden bulunduğu ortamı acilen terk edip evine dönmesini isteyen Çetinkaya şöyle konuştu: “Eşim bana 'Konya’dayım, bir işte çalışıyorum' diye mesaj attı. Bence hiçbir işte çalışmıyor. Herkesten para istiyor. Benden para istiyor. Çalışan insan para ister mi? Ben yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Kötü bir ortamda olduğunu düşünüyorum. Acilen devletimizden ve vatandaşlarımızdan destek istiyorum. Ben boşanacağım, yanlış bir şey yapmayacağım. Benden de korkmasın. 80 milyonun önünde söylüyorum. Anlaşmalı boşanalım, gelsin babasının evinde otursun çalışmak istiyorsa çalışsın, çocuklarına baksın. Tek isteğim bu.”

(İHA)

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Afyonkarahisar
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