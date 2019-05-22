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İki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde Erdal Akın (44), 2 çocuk annesi Seher Özer'i (30) pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra, aynı silahı göğsüne ateşleyerek yaşamına son verdi.

İki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde Erdal Akın (44), 2 çocuk annesi Seher Özer'i (30) pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra, aynı silahı göğsüne ateşleyerek yaşamına son verdi. Akın'ın, eşinden boşanıp Özer ile evlenmek istemesine genç kadının ailesinin onay vermemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
​Efeler ilçesinde evli olan Erdal Akın, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Seher Özer'e gönlünü kaptırdı. Akın, eşinden boşanıp Özer ile ikinci evliliğini yapmak istedi. Ancak iddiaya göre, bu evliliğe Özer'in ailesi onay vermedi. Bunun üzerine Erdal Akın ve Seher Özer, konuşmak için bugün saat 07.00 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1212 Sokak'taki Nuri Sanlı Parkı'nda buluştu. Burada Akın ve Özer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal Akın, yanındaki pompalı tüfekle Özer'i başından vurdu. Akın, ardından aynı tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiği çekti.
Seher Özer olay yerinde yaşamını yitirirken, Akın ise ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seher Özer'in cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak parka gelen Özer'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

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İki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar ettiİki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar ettiİki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar ettiİki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar etti

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