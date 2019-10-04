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İki çocuk annesi kadının feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de iki çocuk annesi kadının halı silkeleme için çıktığı çatıdan atladığı iddia edildi.

Küçükçekmece’de iki çocuk annesi kadının halı silkeleme için çıktığı çatıdan atladığı iddia edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, Küçükçekmece’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya 32 yaşındaki iki çocuk annesi Gülizar C. halı silkeleme için oturduğu dört katlı apartmanın çatısına çıktı. Buradan kendini aşağıya bıraktığı iddia edilen kadını görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu kadının ailesine bildirdi. Olay yerine gelen kadının kocası eşini yerde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Gülizar C.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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