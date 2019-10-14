İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"

Ordu’da yaşayan iki çocuk annesi Songül Baykal, çocuklarının geçimini sağlayıp okul masraflarını karşılayabilmek için sokaklarda karton ve kağıt topluyor. Eşinden ayrı yaşayan kadının tek dileği ise çocuklarının okutup, meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde okul çağındaki iki çocuğu ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki Songül Baykal, çocuklarının ihtiyaçlarını ve okul masraflarını karşılayabilmek için gecesini gündüzüne katarak sokaklarda karton ve kağıt topluyor. Bir süre önce eşinden boşandığını, kendisine ve çocuklarına bakabilmek için sokaklarda çöpleri karıştırdığını anlatan Baykal, başka bir geçim kaynağı olmadığını belirterek, yardım beklediğini belirtiyor. İki çocuk annesi kadın, tek hayalinin ise çocuklarının eğitimlerini tamamlayıp, meslek sahibi olmaları. “Çok zor geçiniyorum”

Bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldığını ifade eden iki çocuk annesi Songül Baykal, “Bazı komşular çocukları yurda vermemi söylüyor. Bir anne yurda çocuklarını bırakamaz. Aç da kalsam vermem. Ben sokaklarda karton topluyor ve onunla geçinmeye çalışıyorum. Tek isteğim bana yardım edilmesi ve bir el uzatılması. Çocuklarım için bana el uzatılsın, benim tek dileğim bu. Karton toplamaya da çocuklarımla birlikte gidiyoruz. Onları da yanımda götürmek zorundayım” dedi.

“Kartonları satınca hangi ihtiyacı karşılayacağımı bilemiyorum”

Maddi sıkıntılar çektiğini ve karton toplayarak çocuklarının ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden Baykal, “Şu anda evde tüp bittiği için yemek yapamıyorum. Yemeye hiç bir şey yok. Kartonları satınca hangi birisini karşılayacağımı bilemiyorum. Evdeki eşyalar da bizim değil, ev sahibimizin. Benim buraya ait bir şeyim de yok. Buradan gidersem bir bavul alıp gidiyorum" diye konuştu. “Çocuklarım okula gidiyorlar ama okul kıyafetleri yok”

Artık dayanacak gücü kalmadığını ve yetkililerden ve maddi durumu iyi olanlardan destek istediğini ifade eden Baykal, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuklarım okula gidiyor ama okul kıyafetleri yok. Ben bitmiş gibiyim, çocuklarım için her şey yaparım” ifadelerini kullandı. “Tek dileğim çocuklarımın okuması”

Çocuklarının yeterli eğitimi alarak görev almalarının tek hayali olduğuna değinen anne Baykal, “Benim tek dileğim onların okuması. Onların benim gibi olmasını istemiyorum. Benim oğlumun psikolojisi çok bozuk. Defalarca kazalar atlattı ama Allah’a çok şükür bana bağışladı. Onların okuyup meslek sahibi olmalarını istiyorum, tek dileğim bu" şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"

İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"

İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"

İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"

İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"

İki çocuk annesi kadının feryadı: "Her şey çocuklarım okusun diye"