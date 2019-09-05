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İki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Sinop'ta, iki çocuk annesi Gülşah K'nın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kent merkezi Gazi Caddesi'nde önceki gece meydana gelen, iki çocuk annesi Gülşah K’nın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheliden Görkem C. hastanedeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Görkem C, çıkarıldığı mahkemece, "adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Diğer zanlı Barış Can Ö'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında önceki gece Gazi Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etmiş, açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Görkem C'nin arkadaşı iki çocuk annesi Gülşah K. ile F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralanmıştı.

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kadın kavga silah sinop tutuklama

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