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İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! Amasya'da yaşıyordu, Samsun'da cesedi bulundu

05.02.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaşayan iki çocuk annesi A. E.'nin (68) Samsun'da denizde cesedi bulundu. Kadının cesedini deniz kenarındaki yürüyüş yolunda sabah sporu yapan vatandaşlar fark etti. Denizden çıkartılan kadının üzerinden ise kimliği ve Amasya'dan dün Samsun'a geldiğine dair otobüs bileti çıktı. Ölümü şüpheli bulunan A. E.'nin yakınları, dün akşam eve gelmediğini ve komşulara misafirliğe gittiğini düşündüklerini, gece saat 04.00'e kadar kendisini aramaya çıktıklarını söyledi.

İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! Amasya'da yaşıyordu, Samsun'da cesedi bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe sahilindeki liman sahasında bulunan denizde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarındaki yürüyüş yolunda sabah sporu yapan vatandaşlar, saat 08.30 sıralarında denizde yüzüstü yatar halde cesedi fark edip olayı zabıta görevlisine söylediler. Zabıta ise olay yerine gittiğinde denizin içinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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OTOBÜS BİLETİ DETAYI

Denizden çıkartılan kadının üzerinde kimliği ve Amasya'dan dün Samsun'a geldiğine dair otobüs bileti çıktı. Cesedin Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi A. E.'ye (68) ait olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının Amasya'da bulunan yakınlarına da haber verildi.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Samsun'a gelen A. E.'nin yakınları, dün akşam eve gelmediğini ve komşulara misafirliğe gittiğini düşündüklerini, gece saat 04.00'e kadar kendisini aramaya çıktıklarını söylediler. A. E.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Amasya Samsun ceset

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