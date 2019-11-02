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İki çocuk annesinin kahreden ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 23:39 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan 2 çocuk annesi Duygu Öztaç (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öztaç'ın vücudunda darp veya yara izine rastlanmadı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Maydanoz Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. 2 çocuk annesi Duygu Öztaç, iddiaya göre işten eve gelen eşi tarafından banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu. Eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztaç, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztaç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR DARP VEYA YARA İZİNE RASTLANMADI

Cumhuriyet Savcısı ve polis evde inceleme yaparken, Öztaç'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı bildirildi. Duygu Öztaç'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan şüpheli ölüm

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