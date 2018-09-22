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İki çocuk, arkasına takıldıkları TIR'ın altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde, arızalanan itfaiye aracını taşıyan TIR'ın arkasına tutunan bisikletli 2 çocuk, TIR'ın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.  Hazro ilçesinde arızalanan büyükşehir belediyesine ait itfaiye aracını taşıyan TIR, önünde giden belediyeye ait eskort aracıyla Bağıvar Mahallesi'nde seyir halindeyken, bisikletli 9 ile 10 yaşları arasındaki arasında değişen 4 çocuk, TIR'ın arkasına tutundu.

İki çocuk, arkasına takıldıkları TIR'ın altında kalarak öldü

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde, arızalanan itfaiye aracını taşıyan TIR'ın arkasına tutunan bisikletli 2 çocuk, TIR'ın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.
Hazro ilçesinde arızalanan büyükşehir belediyesine ait itfaiye aracını taşıyan TIR, önünde giden belediyeye ait eskort aracıyla Bağıvar Mahallesi'nde seyir halindeyken, bisikletli 9 ile 10 yaşları arasındaki arasında değişen 4 çocuk, TIR'ın arkasına tutundu. Sürücünün fark etmediği çocukların üzerinde bulunduğu 2 bisiklet, henüz belirlenemeyen bir şekilde TIR'ın arka lastiklerinin altına girdi. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaşamını yitirirken, 2 çocuk ise yara almadan kurtuldu.
Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.
TIR, polis eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait makine ikmal bakım atölyesine çekilirken, TIR şoförü ve olaydan yara almadan kurtulan isimleri açıklanmayan 2 çocuk bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İki çocuk, arkasına takıldıkları TIR'ın altında kalarak öldüİki çocuk, arkasına takıldıkları TIR'ın altında kalarak öldüİki çocuk, arkasına takıldıkları TIR'ın altında kalarak öldüİki çocuk, arkasına takıldıkları TIR'ın altında kalarak öldü

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