HABER

İki çocuk, girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, oyun oynamaya gittikleri parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı.  Olay, saat 16.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda meydana geldi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, oyun oynamaya gittikleri parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda meydana geldi. Komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, oyun oynamak için parka gitti. Bir süre sonra parktaki süs havuzuna giren iki çocuk, elektrik akımına kapıldı. Parkın yanındaki kahvede oturanlar, iki çocuğun hareketsiz yattığını görünce havuza gitti. Önce sigortayı kapatan kişiler, daha sonra Yağmur ve Emir Kaan'ı alıp, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan Yağmur Ceylan'ın çok su yuttuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Adana’da plastik geri dönüşüm fabrikasında büyük yangınAdana’da plastik geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.