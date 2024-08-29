İki çocuk hortumun içinde kaldı! O anları anlattılar 'Uzun süre havada dolandı'

Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu. Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLARI ANLATTILAR

İlçeye bağlı Çetmi köyündeki soğan tarlalarına çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları olan Hividar Kosta (9) ve Berfin Gümüş'ün (7), bir anda çıkan hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Çocuklar hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu. Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Hividar Kosta, “Gölgelikte oturuyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Sonra hortumun içine girdik. Zor kurtulduk” dedi.

Berfin Gümüş de “Hortum bir anda çıktı. Çok korktuk” diye konuştu.

Tarlada mola verdikleri sırada hortumla burun buruna geldiklerini anlatan Ali Çalışkan (54) ise “Çocukların çığlıklarını duyduk. Dönüp baktığımızda kimisi yerde kimisi uzaklaşıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hortum uzun süre havada dolandı” şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır