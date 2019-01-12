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İki demokrat daha 2020 seçimlerinde Trump'a rakip

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 23:55 | Son Güncelleme

Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro ve Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacaklarını açıkladı

ABD'de iki demokrat siyasetçi daha 2020 başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'a rakip olacağını duyurdu.

Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro ve Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard 2020 başkanlık seçimlerinde aday olacaklarını açıkladı.

Castro, başkan adaylığını İngilizce ve İspanyolca olarak iki dilde yaptığı konuşmayla Texas'ta açıklarken Gabbard ise başkanlık seçimlerine girmeye karar verdiğini ve gelecek hafta adaylığını resmi olarak duyuracağını söyledi.

Meksikalı göçmen bir kadının torunu olan 44 yaşındaki Castro'nun başkanlık seçimlerinde tek Latin kökenli aday olması bekleniyor.

Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Tulsi Gabbard ise 2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Hindu üye olmuştu.

Demokratların önde gelen isimlerinden Massachusetts Eyaleti Senatörü Elizabeth Warren de Trump'a rakip başkan adayları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD başkan adayı Julian Castro Trump

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