İki Devletli Çözüm Önerisine Rumlar’dan Ret

Birleşmiş Milletler himayesinde yapılan Kıbrıs görüşmelerinde Kuzey Kıbrıs heyeti iki devletli çözüm önerdi; ancak Rum tarafı öneriyi reddetti.

İki devletli çözüm teklifi, sürecin dört yıldır tıkanmış olmasının ardından İsviçre’nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapılan gayrıresmi görüşmeler sırasında sunuldu.

BM Genel Sekreteri görüşmelerde her iki tarafa da yaratıcı olmaları çağrısında bulunmuştu. Görüşmelere garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları da katılıyor.

Planı sunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Reuters’a bu hafta başında yaptığı açıklamada, daha önce Rumlar tarafından reddedilmiş olmasına rağmen, iki devletli çözümü önerisinin görüşmelere yeni bir vizyon getirmesini umduğunu söylemişti.

Kıbrıslı Türkler’in sunduğu planda, “Teklif, adada iki devlet arasında egemenlik ve uluslararası statüde eşitliğe dayanan işbirliğine dayalı bir ilişki kurulmasını amaçlıyor” ifadeleri yer alıyor.

Planda BM Genel Sekreteri Guterres’e BM Güvenlik Konseyi’nin her iki taraf için eşit uluslararası statü ve eşit egemenlik hakkı tanıyan bir karar kabul etmesi konusunda girişimde bulunması çağrısı yapılıyor.