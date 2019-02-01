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İki dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA (İHA)

İki dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

ŞANLIURFA (İHA)

İki dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

İki dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

İki dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

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