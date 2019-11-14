İki Diplomattan Trump’ı Zora Sokacak İfadeler

ABD’nin Ukrayna’daki en üst düzey diplomatı, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden William Taylor ve Ukrayna ilişkilerini yürüten Dışişleri yetkilisi George Kent, Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, Trump’ın emriyle Dışişleri Bakanlığı’nın çizgisinin dışına çıkarak, iki ülke arasındaki normal ilişkileri başka kanaldan yürütmeye çalıştığına tanık olduklarını söylediler.

Diplomatlara göre Giuliani, Kiev yönetimine Başkan Trump’ın 2020’deki en güçlü rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna doğal gaz şirketi Burisma’daki çalışmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatması için baskı yapıyordu. Soruşturulması beklenen konulardan biri de Rusya’nın değil de Ukrayna’nın 2016 Başkanlık seçimine Hillary Clinton aleyhine müdahale ettiği iddiasıydı.

Trump bu soruşturmaları Kiev’e yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığı dönemde istedi. Ukrayna bu yardıma ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadelede kullanmak için ihtiyaç duyuyordu.