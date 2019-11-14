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İki Diplomattan Trump’ı Zora Sokacak İfadeler

14.11.2019 00:51 | Son Güncelleme

ABD’nin Ukrayna’daki en üst düzey diplomatı William Taylor ve Ukrayna ilişkilerini yürüten Dışişleri yetkilisi George Kent Trump’ın avukatı Giuliani’nin Trump’ın emriyle iki ülke arasındaki normal ilişkileri başka kanaldan yürütmeye çalıştığına tanık olduklarını söylediler.

İki Diplomattan Trump’ı Zora Sokacak İfadeler

ABD’nin Ukrayna’daki en üst düzey diplomatı, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden William Taylor ve Ukrayna ilişkilerini yürüten Dışişleri yetkilisi George Kent, Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, Trump’ın emriyle Dışişleri Bakanlığı’nın çizgisinin dışına çıkarak, iki ülke arasındaki normal ilişkileri başka kanaldan yürütmeye çalıştığına tanık olduklarını söylediler.

Diplomatlara göre Giuliani, Kiev yönetimine Başkan Trump’ın 2020’deki en güçlü rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna doğal gaz şirketi Burisma’daki çalışmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatması için baskı yapıyordu. Soruşturulması beklenen konulardan biri de Rusya’nın değil de Ukrayna’nın 2016 Başkanlık seçimine Hillary Clinton aleyhine müdahale ettiği iddiasıydı.

Trump bu soruşturmaları Kiev’e yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığı dönemde istedi. Ukrayna bu yardıma ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadelede kullanmak için ihtiyaç duyuyordu.

Taylor, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun kamuya açık düzenlediği ilk azil soruşturmasında verdiği ifadede “ABD yardımı olmadan çok daha fazla Ukraynalı’nın öleceğine şüphe yok” ifadelerini kulandı.

Soruşturmanın odak noktasında Başkan Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna’nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle yaptığı ve Biden’lara soruşturma açılmasını istediği iddia edilen telefon konuşması vardı.Ancak Taylor, ifadesinde başka bir telefon görüşmesini de gündeme taşıdı. Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı personeli, 26 Temmuz’da yani Trump’ın Zelenski’yle yaptığı telefon görüşmesinden bir gün sonra Trump’ın ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sonland’la yaptığı telefon görüşmesini duydu. Taylor, bu görüşmede Başkan’ın Sonland’a soruşturmaları sorduğunu ve Sonland’ın da “Ukraynalılar ilerlemeye hazır” yanıtını verdiğini kaydettti.

Sonland, Başkan Trump’ın seçim kampanyasına milyonlaca dolar bağış yapmasıyla da biliniyor.

Taylor bu konuşmanın Başkan’ın Ukrayna’dan çok Zelenski’den Biden’lara yönelik yapılmasını istediği soruşturmayla ilgilendiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Taylor daha önce bir ABD Başkanı’nın yabancı bir hükümetten kendi çıkarına bir siyasi soruşturma talebinde bulunduğunu duymadığını kaydetti.

Ancak Kongre üyelerinin baskısıyla, Biden’lara soruşturma açmasa da 11 Eylül’de Trump Ukrayna’ya ABD askeri yardım gönderdi.

Cumhuriyetçiler yardımın gönderilmiş olmasının yardımın Trump’ın soruşturma talebine bağlı olduğu iddiasını çürüttüğünü söylüyor.

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