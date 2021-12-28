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  4. İki doktoru darp etti! Hastaneyi karıştıran olay sonrası rektörden açıklama

İki doktoru darp etti! Hastaneyi karıştıran olay sonrası rektörden açıklama

28.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, yakınının ameliyata erken alınmadığını öne süren H.B., doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldırdı. Darp raporu alan iki doktorun şikayetçi olduğu H.B., gözaltına alındı. Öte yandan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da olay sonrası yaptığı yazılı açıklamada iki doktora yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

İki doktoru darp etti! Hastaneyi karıştıran olay sonrası rektörden açıklama

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi.

H.B., iddiaya göre Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda ameliyat olacak yakının bekletilmesine tepki gösterdi. H.B., serviste bulunan Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin'e saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar meydana gelirken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. H.B. gözaltına alınırken, doktorlar Baklacı ve Bilgin, darp raporu almalarının ardından Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada iki doktora yapılan saldırıyı kınayarak, "Üniversite Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görevli değerli hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı esefle kınıyor, hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. (DHA)

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