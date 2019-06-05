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İki dost 30 yıl sonra Esra Erol’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

50 yıl önce Almanya’ya çalışmak için giden gurbetçi iki yakın dost, yıllar sonra birbirlerini Esra Erol’da programında buldu.50 yıl önce Almanya’ya çalışmak için giden gurbetçi iki yakın dost, yıllar sonra birbirlerini Esra Erol’da programında buldu.

50 yıl önce Almanya’ya çalışmak için giden gurbetçi iki yakın dost, yıllar sonra birbirlerini Esra Erol’da programında buldu.

50 yıl önce Almanya’ya çalışmak için giden gurbetçi iki yakın dost, yıllar sonra birbirlerini Esra Erol’da programında buldu. 84 yaşındaki Gazi Mumcu, Esra Erol’da programına gelerek 50 yıl önce Almanya’da çalıştığı sırada fabrikada tanıştığı ve kendisi gibi gurbetçi olan yakın dostu Celal Solak’tan 30 yıldır hiçbir haber alamadığını belirtti. En büyük korkusunun hayatta olmadığı haberini almak olduğunu belirten 84 yaşındaki Mumcu canlı yayında arkadaşı Celal Solak’ın yakınlarına seslenerek kendisine ulaşmak istediğini söyledi.

Dakikalar içerisinde Celal Solak’tan güzel haber geldi. Yayına bağlanan Celal Solak, arkadaşının kendisini aramasından çok mutlu olduğunu ifade etti ve kendisinin de yıllardır aradığını, hatta vefat etti diye duyduğunu söyledi. İki eski dost Esra Erol’da programında bir araya gelerek eski günlerini yâd etti. Başarılı sunucu Esra Erol, yıllar önce hiç hatırlamadıkları fotoğraflarını bularak kendilerine sürpriz yaptı.

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