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  4. İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden "aşı kimliği" alabilecek

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden "aşı kimliği" alabilecek

11.05.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek.

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden "aşı kimliği" alabilecek

Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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