HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İki dozu farklı aşıyı onaylayan ilk ülke Kanada oldu

İki dozu farklı aşıyı onaylayan ilk ülke Kanada oldu

02.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşı arzının talebi karşılamaması durumu sonrası yeni denemeler yapan Kanada, virüs aşılarının iki dozunun farklı olabileceğini açıkladı.

İki dozu farklı aşıyı onaylayan ilk ülke Kanada oldu

Kanada Sağlık Ajansı yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 aşılarının karıştırılmasıyla ilgili yönergelerinin değiştiğini ve Kanadalıların ikinci dozlarını farklı bir aşıyla olabileceklerini söyledi.

Kanada Sağlık Ajansı yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 aşılarının karıştırılmasıyla ilgili yönergelerinin değiştiğini ve Kanadalıların ikinci dozlarını farklı bir aşıyla olabileceklerini söyledi.

''İLK DOZU ASTRAZENECA OLAN MRNA AŞISI ALABİLİR''

Kanada Halk Sağlığı Kurumu, ilk doz için AstraZeneca aşısı alanların ikinci doz için Pfizer / BioNTech veya Moderna aşısı alabileceğini söyledi.

Sağlık kurumu, iki mRNA aşısından birini (Pfizer veya Moderna) olan kişilerin, ikinci doz için yine mRNA aşısı olabileceğinin altını çizdi.

Kanada'nın baş halk sağlığı yetkilisi Dr. Theresa Tam verdiği demeçte, "Aynı aşıyı, özellikle aynı mRNA aşısını bulmaya çalışın ama bir nedenden dolayı bulamıyorsanız, bunların birbirinin yerine geçebileceğini düşünün" ifadelerini kullandı.
Tam, "Bu tavsiye, eyaletlere ve bölgelere aşı programlarını yönetmek için güvenli ve etkili seçenekler sunuyor" dedi.

HER GÜN NÜFUSUN YÜZDE 1’İ AŞILANIYOR

Aşılama kampanyasına yavaş bir başlangıç yapan Kanada, son birkaç haftada kampanyasına hız vererek ortalama olarak her gün nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini aşıladı.

Ülkede, Moderna ve AstraZeneca aşılarındaki arz sorunun sürdüğü belirtilirken, Kanada Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi (NACI), ilk doz AstraZeneca aşısını alan kişilerin ise ikinci doz olarak AstraZeneca veya mRNA aşısı alabileceğini söyledi.

Danışma komitesi de, Pfizer / BioNTech veya Moderna gibi bir mRNA aşısının ilk dozunu alan Kanadalıların, aynı mRNA aşısı mevcut değilse ikinci dozları için diğer mRNA aşısını da alabileceklerini söyledi.

Kanada verilerine göre, Mayıs ayının son haftası itibarıyla 13 milyon Kanadalı en az bir doz Pfizer / BioNTech aşısı alırken, ülkede 3,5 milyon Moderna aşısı ve yaklaşık 2 milyonu AstraZeneca aşısı uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
TikTok'un başı dertte! Binlerce kişi dava açtıTikTok'un başı dertte! Binlerce kişi dava açtı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanada Aşı

En Çok Okunan Haberler

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.