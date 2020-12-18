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İki dükkan kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı

18.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan iki dükkan henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı.Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan iki dükkan henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde cadde üzerinde bulunan iş yerleri henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Kısıtlama saatleri olduğu için iş yerlerinde kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırırken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri, saldırganların yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

“Bizim hasmımız, kavgamız olan kimse yok”
Dükkanı kurşunlanan 51 yaşındaki Mustafa Irva, “Dün akşam ben dükkanımı 19.00 sularında kapattım gittim, zaten yasak başlıyordu. Yasak saatinden sonra saat 23.00 sularında gelmiş, 5 el ateş etmişler dükkana. 3’ü benim dükkana isabet etmiş, 2’si de yan komşunun dükkanına gelmiş. Saat sabah 10.00 sularında ben dükkanıma geldiğimde öğrendim olayı. 3 tanesi bende, 2 tanesi onun camlarına isabet etmiş. Jandarma geldi, baktılar, araştırmalarını yapıyorlar. Daha sonra bize gerekli bilgileri verecekler. Bizim hasmımız, kavgamız olan kimse yok. Böyle olunca biz de şaşırdık. Bekliyoruz. Kimseden şüphelenemiyoruz. Olay ortaya çıkınca kim olduğu belli olacak zaten. Şikayetçi olacağım. Bu bizim hanemize tecavüzdür. Saat 19.00 da dükkanımızı kapatıp gidiyoruz. 23.00 sularında olmuş bu olay, sabah haberini aldım. Bizimle bir husumetleri olsa saat 19.00’a kadar dükkandayız zaten, burada öldürseler kimsenin haberi olmaz. Ama sarhoş mudur, nedir bilmiyoruz” dedi.

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