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İki dünya yıldızı yan yana: eFootball PES 2021'in kapak yıldızları açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 24.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

eFootball PES 2021'in kapağında yer alacak yıldızlar belli oldu. Pro Evolution Soccer (PES) serisinin yaratıcısı Konami, eFootball PES'in resmi Twitter hesabı üzerinden eFootball PES 2021'in kapak yıldızlarını duyurdu. Kapakta futbolseverlerin sevdiği iki dünya yıldızı yan yana yer alacak.

İki dünya yıldızı yan yana: eFootball PES 2021'in kapak yıldızları açıklandı!

eFootball PES 2021 aslında yeni bir oyun olarak karşımıza çıkmayacak. Konami, 2022 yılına yepyeni bir PES oyununa hazırlandığı için eFootball PES 2021'i, PES 2020 sahiplerine bir sezon güncellemesi olarak sunacak. Böylece PES 2020, PES 2021'e güncellenecek. Geçtiğimiz günlerde eFootball PES 2021'in en büyük rakibi olan FIFA 21'in kapağında yer alacak futbolcular açıklanmıştı. Bugün ise bu yönde bir açıklama, eFootball PES cephesinden geldi.

KONAMİ EFOOTBALL PES 2021'İN KAPAK YILDIZLARINI DUYURDU

eFootball PES Twitter hesabı, eFootball PES 2021'in kapak yıldızlarını paylaştı. Bir fotoğraf ile paylaşılan kapak yıldızları arasında oynadığı futbol ile uzaylı olduğu tartışılan Barcelonalı futbolcu Lionel Messi, Manchester United'ın başarılı forveti Marcus Rashford, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies ve Juventus'un hiç yaşlanmayacak gibi duran yıldız ismi Cristiano Ronaldo yer aldı. Böylece henüz aynı takımda bir araya gelemeyen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, aynı oyunun kapağında yan yana geldi.

PES 2021

eFOOTBALL PES 2021 NE ZAMAN ÇIKACAK?

eFootball PES 2021 güncellemesi, 15 Eylül'de yayınlanacak. PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları takvimler 15 Eylül'ü gösterdiğinde aynı anda güncellemeyi satın alabilecek. eFootball PES 2021'in FIFA 21'e göre oldukça uygun fiyatlı olduğunu söyleyelim. Oyunun konsollara göre fiyatları ise şöyle:

  • PlayStation - 134 TL
  • Xbox - 134 TL
  • Bilgisayar (PC) - 65 TL
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