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İki duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yedieylül Mahallesi Aydemir Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynayan çocuklar, iki binanın duvarı arasından kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere baktıklarında da sıkışan kediyi gördüler. Çocukar, kendi imkanları ile kediyi kurtaramayınca, ailelerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparat ile iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.

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