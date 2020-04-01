İki ekranlı sistemi ile fark yaratıyor

18mm kalınlıktaki ürün, 1.45 kilo ağırlıkta ve gayet taşınabilir bir formda. Bu ince detayları ekran çerçevesinde de görebilmek mümkün. Zira ürünün 14 inç değerdeki ekranını saran çerçeve yalnızca 5.3mm kalınlıkta. %88’lik bir ekran gövde oranı mevcut, ki bu da gayet başarılı.

ASUS VİVOBOOK S14 ÖZELLİKLERİ

Dizüstü PC’nin yanlarına baktığımızda, pek çok bağlantı seçeneğine yer verilmiş. 1 tane USB Type-C, 3 tane USB Type-A (Bunlardan bir tanesi USB 3.1), 1 tane HDMI bağlantı noktası ve bir de microSD kart okuyucu bulunuyor. Type-C ve kart okuyucu noktasının olması ayrıca hoşuma gitti.

Bu arada Asus’un diğer pek çok modelinde olduğu gibi bu modelinde de hoparlörler ve ses sistemi için Harman Kardon ile ortaklık yürüttüğünü belirtelim. Bu sayede farklı bir bağlantıya ihtiyaç duymadan kaliteli işitsel detaylar alabiliyorsunuz.

İkinci bir ekranınız olsun!

Klavyenin hemen alt kısmında ise, az evvel de bahsettiğimiz ScreenPad 2.0 teknolojisine yer alıyor. ScreenPad 2.0, geliştirilmiş ScreenXpert yazılımı sayesinde kullanıcılara pek çok özellik sunabiliyor. Renkli ve dokunmatik özelliği bulunan bu ekran, işlemleriniz esnasında PC’nizi daha verimli kullanmanızı ve bu sayede zamandan tasarruf etmenizi hedefliyor. Aslında bu ekranda yer verilen arayüzün bir akıllı telefon arayüzünü andırdığını da söyleyebiliriz. Bu sebeple pek yabancılık çekilmeyeceğini düşünüyoruz.