İki el caz, iki el Bach çalacak

EDA ÖZDENER - İtalyan cazının önemli isimlerinden Danilo Rea ile ünlü Bach yorumcusu Ramin Bahrami, başkentli müzikseverler için aynı sahneyi paylaşacak.

Ankara Piyano Festivali'nin kapanış konseri, bu akşam İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Altus Kültür Sanat'ın iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda gerçekleştirilecek.

İtalyan çağdaş piyano geleneğini temsil eden ve sıra dışı Bach yorumlarına yer verdikleri "Bach is in the Air" albümüyle tanınan Rea ile Bahrami, başkentlilere farklı bir müzik deneyimi yaşatacak.

Rea'nın caz doğaçlamalarına, Bahrami de Bach besteleriyle eşlik edecek.

Piyanistler Danilo Rea ve Ramin Bahrami, konser için geldikleri Ankara'da AA muhabirine "Bach is in the Air" projesini anlattı.

Bahrami, proje fikrinin bir araya geldikleri bir akşam yemeğinde doğduğunu dile getirirken, Rea ise "İtalya'da 'En güzel fikirler yemek masasında ortaya çıkar' diye bir söz vardır. Türkiye'de de böyle olsa gerek." diye konuştu.

Danilo Rea, aralarında güzel bir arkadaşlık doğduğunu ve bunun da sahneye yansıdığını belirtirken, Ramin Bahrami, "Bu güzel enerji tüm zamanların en ünlü müzisyeni Johann Sebastian Bach'tan geliyor. Bize neşesini ve ışığını katıyor. Sadece bize değil aynı zamanda izleyicilere de yansıtıyor bu enerjisini." değerlendirmesinde bulundu.