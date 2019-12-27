İki engelli oğlu olan ve gizli tanık beyanıyla tutuklanan Elif Kısa'nın durumu Meclis gündeminde

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır zihinsel ve bedensel engelli iki yetişkin oğluyla birlikte yaşayan 64 yaşındaki Elif Kısa'nın gizli tanık beyanıyla tutuklanması, HDP milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. 64 yaşındaki Elif Kısa, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, gizli bir tanığın aleyhine verdiği ifade nedeniyle eşi Ali Kısa ile birlikte tutuklanmıştı. Elif Kısa'nın 44 yaşında oğlu İsmail ağır zihinsel ve bedensel engelli, 41 yaşındaki Ahmet ise duyma ve konuşma engelli. Bakıma muhtaç olan İsmail'in raporunun savcılığa sunulmasının ardından baba Ali Kısa üç gün sonra serbest bırakılmış ama Elif Kısa tutuklanarak Elbistan Cezaevi'ne gönderilmişti. Elif Kısa'nın tutuklanmasına gerekçe olan soruşturma üç yıl öncesine dayanıyor. Kısa, eşi Ali Kısa ile birlikte bir dönem HDP ve DBP çalışmalarında yer almış ve Olağanüstü Hal döneminde yürütülen bir operasyonda üç yıl önce yine eşiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bu operasyonda, oğulları İsmail'in engelli raporunun savcılığa sunulması üzerine Elif bir hafta sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, eşi Ali Kısa ise tutuklanmıştı. Ali Kısa hakkındaki dosya 7 ay sonra iade edilerek soruşturma düştü. Ancak aynı soruşturma, üç yıl sonra Elif Kısa'nın tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Elif Kısa'ya isnad edilen suçlama, "Örgüt üyesi olmak ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket etmek". Avukatı: Vasi olmak yasal bir durum, suç değil Elif Kısa'nın dosyasında gizlilik kararı var. BBC Türkçe'ye konuşan Kısa'nın avukatı Özgür Çıkın, müvekkilinin PKK üyesi olmaktan hüküm giymiş, cezaevindeki bir kişiye mahkeme kararı ile vasi olduğunu anlattı. Yedi yıldır bu hükümlünün görüşlerine gidip, görüşlerde hükümlü için cezaevi idaresine para bırakmasının, Elif Kısa'ya atfedilen "örgütsel suç" kanıtları arasında değerlendirildiğini söyledi. Avukat Özgür Çıkın şöyle sürdürdü: "Elif'in vasi olduğu hükümlü Suriyeli. Bu hükümlünün ailesi görüşe geldiğinde Elif ile tanışmışlar. Savaştan dolayı Türkiye'ye gidip gelmelerinin zor olduğunu söyleyerek Elif'den vasi olmasını rica etmişler, o da ailenin durumuna üzülüp vasi olmayı kabul etmiş. Mahkeme Elif'in vasilik talebini kabul etmiş. "Elif yıllardır bu hükümlünün haftalık, aylık görüşüne gidiyor ve harcaması için cezaevi idaresine hükümlü adına 100-200 lira para bırakıyor. Ama bütün bunları örgütün talimatıyla yapmış gibi bir durum yaratılmak isteniyor oysa vasi olmak da harçlık yatırmak da bu ülkenin yasaları içinde olan bir uygulama."

Gizlilik kararı olduğu için dosyayı göremediklerini belirten Çıkın, söz konusu iddiaları, ifade tutanaklarında gördüğünü söyledi. Eli Kısa'nın eşi Ali Kısa ise yaşadıkları ilçede resim ve tablo sattıkları bir dükkanlarının olduğunu belirterek şunları ekledi: "Eşimin vasi olarak tayin edildiği hükümlü de güzel tablolar çiziyormuş, eşime zahmetleri karşılığında birkaç tanesini hediye etmiş, bizim dükkanımızda da tablo çok. Bizim ihtiyacımız yok yani. Eşim de iyisi mi onları satıp parasını harçlık diye ona iade edeyim diye düşündü, iyi niyetle hareket etti. Yani bu iddiaların altı yok, üstü yok, herhalde yanlış bir anlaşılma sonucunda eşim alındı. Ailecek mağdur ve perişan olduk." Ali Kısa, eşinin sağlığının bozuk olduğunu cezaevi koşullarına dayanamayacağını ayrıca özellikle zihinsel engelli büyük oğlu İsmail'in eşine ihtiyacı olduğunu ekliyor. Bakana soru önergesi verildi: '**Neden gizlilik kararı var?**' HDP Siirt Milletvekili Meral Daniş Beştaş, konuyu TBMM gündemine taşındı. Beştaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yanıtlaması talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi.