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İki erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 19:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde petshop işleten Nevzat Kara, 8 ve 9 yaşlarındaki iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İki erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde petshop işleten Nevzat Kara, 8 ve 9 yaşlarındaki iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi'nde petshop işleten Nevzat Kara, iddiaya göre iş yerine kuş almaya gelen iki erkek çocuğunu kandırarak evine götürdü. Burada Kara'nın elle tacizde bulduğu çocuklar evden kaçarak, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin emniyete giderek şikayette bulunmaların üzerine, çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerin ardından Nevzat Kara, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki soruşturmasının ardından Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarılan Kara, sevk edildiği mahkemede, 'çocuklara cinsel istismar ve zor kullanma' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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İki erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

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