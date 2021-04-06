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İki erkek kardeşten, enişteye öldüresiye darp

06.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki erkek kardeş, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini iş yeri içinde öldüresiye darp etti.

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Antalya’da iki erkek kardeş, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini iş yeri içinde öldüresiye darp etti. Kafasına sandalye, klavye şişeyle vurulup, sıcak su dökülen enişte yaralanırken, saldırganlar serbest bırakıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kepez ilçesi Dokuma bölgesinde yaşayan 5 yıllık evli Ahmet-Emine Asrav çifti arasında geçtiğimiz günler arasında tartışma yaşandı. Emine Asrav’ın yakınları kavgayı öğrenince çiftin boşanmasını isteyince olumsuz yanıt aldı. Emine Asrav, boşanmak istemediğini geçtiğimiz günlerde ağabeylerine bir kez daha söyledi. Bunun üzerine ağabeyler Mehmet U, ve Ahmet U, Ahmet Asrav’ın telefonculuk yaptığı iş yerine gitti. Kardeşler iş yerine girer girmez Asrav’a saldırmaya başladı. Bir kardeş tezgahın üstünden atlayıp Ahmet Asrav’ı yumrukladı. Demir sandalyeyi de yerdeki Asrav’a vuran kardeşler bir türlü sakinleşmedi. Kafasına cam kolonya şişesi, klavye de vurulan Asrav, son olarak boynundan dökülen kaynar suyla haşlandı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar olsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle iş yerine polis ekipleri geldi. Asrav’ın anne babasının da geldiği işyerinde kardeşlerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü.
Yaralı Ahmet Asrav, ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet ve Ahmet U. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan Emine Asrav’ın eşinden boşanmak istemediği öğrenildi.
Ahmet Asrav’ın uğradığı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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