İki eski Twitter çalışanı hakkında Suudi casusluğu davası

Twitter şirketinin iki eski çalışanı ve Suudi vatandaşı hakkında casusluk suçlamasında bulunuldu. Bu kişilerin, Twitter’da kullanıcıların bilgilerini ele geçirip Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı verdikleri iddia edildi.

Ali Alzabarah ve Ahmad Abouammo adlı eski Twitter çalışanları ve daha sonra Suudi kraliyet ailesinin hizmetinde çalışan Ahmed Almutairi adlı kişiler hakkında Amerika Adalet Bakanlığı casusluk suçlamasında bulundu.

Haklarında casusluk suçlaması yapılan iki kişinin, Twitter şirketinin eski çalışanları olması şirketin veri güvenliği konusundaki önlemlerini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu kişilerin hakkındaki şikayete göre Abouammo adlı Twitter çalışanı 2015 yılının başlarında Suudi kraliyet ailesini eleştiren bir hesabın sahibine ait bilgilere ulaştı. Abouammo, hesap sahibinin email adresi ve telefon numarasını da gördü.

Benzer şekilde Suudi yönetimine eleştiriler yönelten bir kullanıcıya ait bilgilere de bu aynı eski çalışan tarafından ulaşıldı.

Bir diğer çalışan Alzabarah da binlerce kullanıcıya ait bilgiye yetkisiz şekilde ulaşım sağladığı tespit edildiği için 2015 yılında Twitter tarafından işten çıkarılmıştı.