HABER

İki eski Twitter çalışanı hakkında Suudi casusluğu davası

07.11.2019 13:39 | Son Güncelleme

Twitter şirketinin iki eski çalışanı ve Suudi vatandaşı hakkında casusluk suçlamasında bulunuldu. Bu kişilerin, Twitter’da kullanıcıların bilgilerini ele geçirip Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı verdikleri iddia edildi

İki eski Twitter çalışanı hakkında Suudi casusluğu davası

Twitter şirketinin iki eski çalışanı ve Suudi vatandaşı hakkında casusluk suçlamasında bulunuldu. Bu kişilerin, Twitter’da kullanıcıların bilgilerini ele geçirip Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı verdikleri iddia edildi.

Ali Alzabarah ve Ahmad Abouammo adlı eski Twitter çalışanları ve daha sonra Suudi kraliyet ailesinin hizmetinde çalışan Ahmed Almutairi adlı kişiler hakkında Amerika Adalet Bakanlığı casusluk suçlamasında bulundu.

Haklarında casusluk suçlaması yapılan iki kişinin, Twitter şirketinin eski çalışanları olması şirketin veri güvenliği konusundaki önlemlerini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu kişilerin hakkındaki şikayete göre Abouammo adlı Twitter çalışanı 2015 yılının başlarında Suudi kraliyet ailesini eleştiren bir hesabın sahibine ait bilgilere ulaştı. Abouammo, hesap sahibinin email adresi ve telefon numarasını da gördü.

Benzer şekilde Suudi yönetimine eleştiriler yönelten bir kullanıcıya ait bilgilere de bu aynı eski çalışan tarafından ulaşıldı.

Bir diğer çalışan Alzabarah da binlerce kullanıcıya ait bilgiye yetkisiz şekilde ulaşım sağladığı tespit edildiği için 2015 yılında Twitter tarafından işten çıkarılmıştı.

Amerika Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında bu kişilerin, kullanıcıların verilerine yetkisiz erişimleri sonucu kullanıcıların kimlik ve adreslerini tespit olabileceklerine dikkat çekildi.

Almutairi adlı şahsın da Suudi hükümetiyle eski Twitter çalışanları arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu iddia edildi.

Suçlamaların ardından aynı zamanda Amerika vatandaşı olan Abouammo’nun Seattle’da gözaltına alındığı diğer iki kişininse Suudi Arabistan’da olduğunun sanıldığı ifade edildi.

İki eski Twitter çalışanın Suudi yönetimine verdikleri bilgiler karşılığında nakit para ve değerli hediyeler aldıklarına dikkat çekildi.

Hediyeler arasında bedeli 35 bin doları bulan bir saatin de bulunduğu belirtildi.

Bu kişilerin veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın yakın danışmanlarından Badir El Asaker’le iletişim içerisinde oldukları sanılıyor.

Söz konusu bilgi paylaşımlarının özellikle 2014 ve 2015 yıllarında yapıldığı iddianamede yer alan bilgiler arasında.

Amerika’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Adalet Bakanlığı’nın bu soruşturmasına ilişkin şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı.

Twitter şirketi de FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmadan memnuniyet duyduklarını ve kendilerinin de kullanıcıların özel bilgilerine sadece özel eğitim ve güvenlik soruşturmasından geçmiş çalışanların ulaşabilmesi konusunda işlemler yaptıklarını duyurdu.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Yeni Zelanda’da sözü kesilen 25 yaşındaki parlamento üyesi: ‘Tamam boomer’Yeni Zelanda’da sözü kesilen 25 yaşındaki parlamento üyesi: ‘Tamam boomer’
Lufthansa'daki Grev Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal OlduLufthansa'daki Grev Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter casus Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere’de kamyon kasasında 15 kaçak göçmen bulundu

İngiltere’de kamyon kasasında 15 kaçak göçmen bulundu

Erdoğan 'Bağdadi'nin hanımı yakalandı' dedi, ayrıntılar ortaya çıktı!

Erdoğan 'Bağdadi'nin hanımı yakalandı' dedi, ayrıntılar ortaya çıktı!

Şili’de olaylar durulmuyor

Şili’de olaylar durulmuyor

Almanya'dan kritik Türkiye açıklamaları

Almanya'dan kritik Türkiye açıklamaları

ABD F-16’sı yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD F-16’sı yanlışlıkla bomba bıraktı

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.