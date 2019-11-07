İki eski Twitter çalışanı hakkında Suudi casusluğu davası

Twitter şirketinin iki eski çalışanı ve Suudi vatandaşı hakkında casusluk suçlamasında bulunuldu. Bu kişilerin, Twitter’da kullanıcıların bilgilerini ele geçirip Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı verdikleri iddia edildi.
Ali Alzabarah ve Ahmad Abouammo adlı eski Twitter çalışanları ve daha sonra Suudi kraliyet ailesinin hizmetinde çalışan Ahmed Almutairi adlı kişiler hakkında Amerika Adalet Bakanlığı casusluk suçlamasında bulundu.
Haklarında casusluk suçlaması yapılan iki kişinin, Twitter şirketinin eski çalışanları olması şirketin veri güvenliği konusundaki önlemlerini de bir kez daha gündeme taşıdı.
Bu kişilerin hakkındaki şikayete göre Abouammo adlı Twitter çalışanı 2015 yılının başlarında Suudi kraliyet ailesini eleştiren bir hesabın sahibine ait bilgilere ulaştı. Abouammo, hesap sahibinin email adresi ve telefon numarasını da gördü.
Benzer şekilde Suudi yönetimine eleştiriler yönelten bir kullanıcıya ait bilgilere de bu aynı eski çalışan tarafından ulaşıldı.
Bir diğer çalışan Alzabarah da binlerce kullanıcıya ait bilgiye yetkisiz şekilde ulaşım sağladığı tespit edildiği için 2015 yılında Twitter tarafından işten çıkarılmıştı.
Amerika Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında bu kişilerin, kullanıcıların verilerine yetkisiz erişimleri sonucu kullanıcıların kimlik ve adreslerini tespit olabileceklerine dikkat çekildi.
Almutairi adlı şahsın da Suudi hükümetiyle eski Twitter çalışanları arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu iddia edildi.
Suçlamaların ardından aynı zamanda Amerika vatandaşı olan Abouammo’nun Seattle’da gözaltına alındığı diğer iki kişininse Suudi Arabistan’da olduğunun sanıldığı ifade edildi.
İki eski Twitter çalışanın Suudi yönetimine verdikleri bilgiler karşılığında nakit para ve değerli hediyeler aldıklarına dikkat çekildi.
Hediyeler arasında bedeli 35 bin doları bulan bir saatin de bulunduğu belirtildi.
Bu kişilerin veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın yakın danışmanlarından Badir El Asaker’le iletişim içerisinde oldukları sanılıyor.
Söz konusu bilgi paylaşımlarının özellikle 2014 ve 2015 yıllarında yapıldığı iddianamede yer alan bilgiler arasında.
Amerika’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Adalet Bakanlığı’nın bu soruşturmasına ilişkin şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı.
Twitter şirketi de FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmadan memnuniyet duyduklarını ve kendilerinin de kullanıcıların özel bilgilerine sadece özel eğitim ve güvenlik soruşturmasından geçmiş çalışanların ulaşabilmesi konusunda işlemler yaptıklarını duyurdu.
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