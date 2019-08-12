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İki ev yangında zarar gördü, 3 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir köyde müstakil bir evde başlayan ardından başka eve sıçrayan yangın söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi.Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Alçılı köyünde Naci Çakıcı’nın evinde çıktı.

İki ev yangında zarar gördü, 3 kişi dumandan etkilendi

Tunceli’de bir köyde müstakil bir evde başlayan ardından başka eve sıçrayan yangın söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Alçılı köyünde Naci Çakıcı’nın evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki Arif Çakıcı’ya ait eve de sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi ve vatandaşlar el birliği ile müdahaleye başlarken itfaiye ile sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine ilçeden gelen belediyeye ait İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi.
Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

İki ev yangında zarar gördü, 3 kişi dumandan etkilendi

İki ev yangında zarar gördü, 3 kişi dumandan etkilendi

İki ev yangında zarar gördü, 3 kişi dumandan etkilendi

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