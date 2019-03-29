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İki evden 1 milyon 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kadıköy’de iki eve girerek 1 milyon 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı.

Kadıköy’de iki eve girerek 1 milyon 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı. Tutuklanan 3 hırsızın çok sayıda suçtan aranması olduğu öğrenildi. Zanlılar bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın, apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.
Kadıköy’de 3 kişi 12.11.2018 ile 13.12.2018 tarihleri arasında iki ayrı eve girerek ziynet ve takı eşyası çaldı. İsmail H. D., Mehmet G. C. ve Mehmet A.’dan oluşan hırsızlık çetesi girdiği iki evde toplamda 1 milyon 30 bin TL değerinde takı ve ziynet eşyası çaldı. Çete, bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.

Bakırköy’de yakalandılar
Hırsızlık olayı ile ilgili 2018 yılında açılan soruşturmanın ardından evlere giren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri sürdürdüğü çalışmalarından sonunda Bakırköy’deki bir evde 3 hırsızı da kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda da evlerden çaldıkları ziynet ve takıların bir kısmı ile bir adet tabanca bulundu. 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çete suç makinesi çıktı
Çetenin suç dosyası da hayli kabarık çıktı. 1979 doğumlu Mehmet G. C.’nin 21 adet evden hırsızlık, 3 adet uyuşturucu madde bulundurma, 1 adet cinsel saldırı ve 11 yıl kesinleşmiş ceza ve 12 ayrı suçtan aranmasının olduğu, 1976 doğumlu İsmail H. D.’nin 3 adet evden hırsızlık, 1 adet gasp, 2 adet kasten adam yaralama ve 1 adet silahlı kanuna muhalefet suçlarının olduğu ve 1986 doğumlu Mehmet A.’nin ise 4 adet evden hırsızlık, 2 adet uyuşturucu madde bulundurma, 1 adet mala zarar ve 1 adet sahtecilik suç kaydı olduğu tespit edildi.

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