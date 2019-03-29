İki evden 1 milyon 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada

Kadıköy’de iki eve girerek 1 milyon 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı. Tutuklanan 3 hırsızın çok sayıda suçtan aranması olduğu öğrenildi. Zanlılar bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın, apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.

Kadıköy’de 3 kişi 12.11.2018 ile 13.12.2018 tarihleri arasında iki ayrı eve girerek ziynet ve takı eşyası çaldı. İsmail H. D., Mehmet G. C. ve Mehmet A.’dan oluşan hırsızlık çetesi girdiği iki evde toplamda 1 milyon 30 bin TL değerinde takı ve ziynet eşyası çaldı. Çete, bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.

Bakırköy’de yakalandılar

Hırsızlık olayı ile ilgili 2018 yılında açılan soruşturmanın ardından evlere giren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri sürdürdüğü çalışmalarından sonunda Bakırköy’deki bir evde 3 hırsızı da kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda da evlerden çaldıkları ziynet ve takıların bir kısmı ile bir adet tabanca bulundu. 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.