İki evden 100 bin liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen bebek bakıcısı Özbek kadın yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR ve Bakırköy'de bebek bakıcısı olarak işe başladığı evlerden toplam 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Bakıcı kadının evlere giriş ve ziynet eşyaları aldıktan sonra kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran E.Ö. ve E.A. isimli kadınlar, internet sitelerinden bebeklerine bakıcı bularak işe başlattıklarını, bakıcının bir gün sonra işe gelmemesi üzerine yaptıkları kontrolün ardından evlerinin soyulduğunu anladıklarını bildirdiler.

EVLERİ SOYULAN MAĞDUR ANNELER ANLATTI…

Ataşehir'de yaşayan E.Ö., 5 Mart'ta internetten buldukları Türkmenistan uyruklu 'Dilara' isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığını söyleyerek evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını polis ekiplerine anlattı. Daha sonra 14 Nisan'da da Bakırköy'de yaşayan E.A., kendini 'Fazilet' olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmemesi üzerine evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını fark ettiğini bildirdi. Her iki kadın Özbek kadından şikayetçi oldu.