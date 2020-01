İki evden 45 bin TL’lik vurgun yapan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde girdikleri 2 evden yaklaşık 45 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2 eve giren zanlılar, yaklaşık 45 bin TL değerinde ziynet eşyası, saat ve para çaldı. Ev sahipleri, soyuldukları fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde 2 evi soyan şahısların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, evleri soyan şahısların M.E., B.M. ve M.E. olduğunu belirledi. Dün İstanbul’da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramaları yapılan şahıslardan M.E.’nin kolunda, girdiği evlerden birinden çaldığı yaklaşık 5 bin TL değerindeki kol saati çıktı.

Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan işlemlerinde çaldığı saatle yakalanan M.E.’nin 36, B.M.’nin ise 17 adet ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenirken, M.E.’nin ayrıca 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan M.E. ve B.M. tutuklanırken, M.E. adlı şahıs ise serbest bırakıldı.