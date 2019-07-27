HABER

İki Fail Mahmur’da

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

Erbil’de diplomatımızı şehit eden hain saldırının yakalanamayan iki failinin PKK’nın kırsal kadrosuna eleman devşirdiği Mahmur kampında olduğu tespit edildi.Saldırıyı PKK yaptırdıSaldırıyı gerçekleştirenlerin ifadelerine göre; her ne kadar biz yapmadık dese de saldırı talimatının Kandil tarafından verildiği ortaya çıktı.Erbil artık güvenli bir şehir değilDİğer taraftan başta petrol olmak üzere bir çok uluslararası şirket çalışanının yaşadığı Erbil’in bu saldırı sonrasında güvenliğinin sorgulandığı, Bazı şirket çalışanlarının ailelerini geçici olarak geri gönderdiği öğrenildi.Yeni hedef Erbil miGüvenlik uzmanlarınca; PKK’nın, son dönemde Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle bozulan moralini Erbil’e yönelik başka bir saldırıyla düzeltmeye çalışabileceği yorumları yapılıyor.Zira, Türk konsolosluk görevlisine yapılan saldırı, Erbil’in en elit semtlerinden birindeki en lüks restoranda işlenmişti.

Erbil’de diplomatımızı şehit eden hain saldırının yakalanamayan iki failinin PKK’nın kırsal kadrosuna eleman devşirdiği Mahmur kampında olduğu tespit edildi.
Saldırıyı PKK yaptırdı
Saldırıyı gerçekleştirenlerin ifadelerine göre; her ne kadar biz yapmadık dese de saldırı talimatının Kandil tarafından verildiği ortaya çıktı.
Erbil artık güvenli bir şehir değil
Dİğer taraftan başta petrol olmak üzere bir çok uluslararası şirket çalışanının yaşadığı Erbil’in bu saldırı sonrasında güvenliğinin sorgulandığı, Bazı şirket çalışanlarının ailelerini geçici olarak geri gönderdiği öğrenildi.
Yeni hedef Erbil mi
Güvenlik uzmanlarınca; PKK’nın, son dönemde Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle bozulan moralini Erbil’e yönelik başka bir saldırıyla düzeltmeye çalışabileceği yorumları yapılıyor.
Zira, Türk konsolosluk görevlisine yapılan saldırı, Erbil’in en elit semtlerinden birindeki en lüks restoranda işlenmişti. Bu güvenlik zafiyeti sorularını beraberinde getirmişti.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Kıraç, Devrek’te hayranlarını coşturduKıraç, Devrek’te hayranlarını coşturdu
Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.