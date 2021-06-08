İki farklı aşı yapılabilir mi? Sinovac aşısı yaptıranlar BionTech yaptırabilir mi?

İspanya’da yapılan çalışmada ikinci doz ilk dozdan farklı bir aşıyla yapılabilir mi? sorusunun cevabı arandı. Yapılan araştırma sonucunda, farklı üreticilerin ürünlerini kullanmanın bağışıklık seviyesi ya da yan etki açısından olumsuzluğa sebep olmadığı ortaya çıktı.

İKİ FARKLI AŞI YAPILABİLİR Mİ?

İngiltere tarafından desteklenen İspanyol çalışmasının detaylarını paylaşan Prof. Dr. Kurugöl, "İspanya'da 663 kişide yapılan bir çalışmada, öncesinde Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmış kişilere daha sonra BioNTech aşısı uygulandığında daha iyi antikor yanıtı olduğu gösterildi. Nature'da yayınlanan ve kombine olduğunu ifade etmek için CombivacS adı verilen bu çalışma, daha güçlü bir bağışıklık ortaya çıktığını gösterdi.” Açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kurugöl, kombine aşıların şu anda Covid aşıları için geçerli olduğunu ancak daha önce başka hastalıklar için aşılamada benzer yöntemlerin geliştirildiğini dile getirdi. Kurugöl, "Çalışmalar, Ebola aşılamasında benzer şekilde iki farklı aşının kullanılarak daha güçlü bir bağışıklık elde edilebileceğini göstermişti" dedi.



