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  4. İki farklı aşı yapılabilir mi? Sinovac aşısı yaptıranlar BionTech yaptırabilir mi?

İki farklı aşı yapılabilir mi? Sinovac aşısı yaptıranlar BionTech yaptırabilir mi?

08.06.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir gündemde tartışılan konulardan biri de, koronavirüs aşıları ile ilgili. İlk dozunu iki aşıdan biri ile yaptıran kişiler, daha sonra ikinci dozlarını farklı bir aşı ile olabiliyor mu? Sorusu son günlerde sıklıkla tartışılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İspanya’da bu konu ile ilgili bir çalışma yapıldı. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonuçlandı.

İki farklı aşı yapılabilir mi? Sinovac aşısı yaptıranlar BionTech yaptırabilir mi?

İspanya’da yapılan çalışmada ikinci doz ilk dozdan farklı bir aşıyla yapılabilir mi? sorusunun cevabı arandı. Yapılan araştırma sonucunda, farklı üreticilerin ürünlerini kullanmanın bağışıklık seviyesi ya da yan etki açısından olumsuzluğa sebep olmadığı ortaya çıktı.

İKİ FARKLI AŞI YAPILABİLİR Mİ?

İngiltere tarafından desteklenen İspanyol çalışmasının detaylarını paylaşan Prof. Dr. Kurugöl, "İspanya'da 663 kişide yapılan bir çalışmada, öncesinde Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmış kişilere daha sonra BioNTech aşısı uygulandığında daha iyi antikor yanıtı olduğu gösterildi. Nature'da yayınlanan ve kombine olduğunu ifade etmek için CombivacS adı verilen bu çalışma, daha güçlü bir bağışıklık ortaya çıktığını gösterdi.” Açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kurugöl, kombine aşıların şu anda Covid aşıları için geçerli olduğunu ancak daha önce başka hastalıklar için aşılamada benzer yöntemlerin geliştirildiğini dile getirdi. Kurugöl, "Çalışmalar, Ebola aşılamasında benzer şekilde iki farklı aşının kullanılarak daha güçlü bir bağışıklık elde edilebileceğini göstermişti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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