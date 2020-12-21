İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 3 kişi yaralandı. Kazalardan biri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza Avarlar kavşağında meydana geldi. Yılmaz D. idaresindeki 16 KBM 54 plakalı motosiklet ile İsmail Ob idaresindeki 16 KHA 29 plakalı panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri yaralıyı ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının ayağında kırık olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise organize sanayi bölgesinde meyanda geldi. Murat B. idaresindeki 16 AIM 946 plakalı otomobil ile Salih İ. idaresindeki 16 T 5589 plakalı ticarî taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç farklı noktalara savruldu. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

