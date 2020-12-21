HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

21.12.2020 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 3 kişi yaralandı. Kazalardan biri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk kaza Avarlar kavşağında meydana geldi. Yılmaz D. idaresindeki 16 KBM 54 plakalı motosiklet ile İsmail Ob idaresindeki 16 KHA 29 plakalı panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri yaralıyı ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının ayağında kırık olduğu öğrenildi.
İkinci kaza ise organize sanayi bölgesinde meyanda geldi. Murat B. idaresindeki 16 AIM 946 plakalı otomobil ile Salih İ. idaresindeki 16 T 5589 plakalı ticarî taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç farklı noktalara savruldu. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Valilikte yakalandıValilikte yakalandı
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Korkunç olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Korkunç olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

PKK terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Karantinada olması gerekirken valilikte yakalandı

Valilikte yakalandı

Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.