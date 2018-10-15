İki Fransız araştırmacı kemik eşyaların izini sürüyor

Bu ilişkilerin yaklaşık 10 bin yıl öncesinde başladığını anlatan Sidera, "Kullanılan malzeme gruplarında Orta Anadolu'dan Balkanlar'a kadar aynı üretim tekniklerini ve benzer ilişkileri görebiliyoruz. Marmara Bölgesi ve Balkanlar arasında tamamen aynı kemiklerden üretilen kesici aletler, birebir aynı geleneğin ürünü. Bunları aslında bütün Akdeniz boyunca görebiliyoruz." dedi.

Sidera, dersin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kemikten yapılan aletler anlamında Anadolu ve Balkanlar arasındaki ilişkinin çok eskilere dayandığını, bu çerçevede araştırmalar yaptıklarını söyledi.

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (CNRS) Arkeoloji ve Etnoloji Araştırma Merkezi (MAE) Müdürü İsabelle Sidera ile Tarih Öncesi ve Teknoloji Laboratuvarı uzmanı Alexandra Legrand Pineau, binlerce yıl öncesinde kemikten yapılmış kesici aletleri keşfetmek ve modern teknolojiyle tekrar üretmek amacıyla ülkeleri geziyor, bilgi topluyor, araştırma yapıyor.

Sidera, yıllardır araştırdıkları aletlerin aslında basit nesneler olduğunu belirterek, "Hayvanın eklem yerlerini tutan kemiklerden üretilen aletler. Bu üretim geleneği birkaç bin yıl boyunca devam ediyor Orta Anadolu'dan Balkanlar'a. Orta Anadolu'da özel bir kültür var. Örneğin kemik kaşıklar, bunlar özel süslü bir şekilde yapılmış. Yüksek kalitedeler fakat Balkanlar'a gittiğimiz zaman daha basit ve sıradan." diye konuştu.

- "Binlerce yıllık kemik aletlerin teknolojisini anlıyoruz"

Sidera, 1999 yılından bu yana kemik aletlerin tarihini araştırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Deneysel arkeolojiyi tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte karşılıklı alışveriş çerçevesinde hem akademisyenlere hem de öğrencilere bir eğitim vermek için geldik. Modern teknikleri kullanarak eski teknikleri yeniden üretiyoruz. Eski insanların şekillendirdiği aletlerin ne şekilde yapıldığını anlayabilmek için tekrar üretmeye çalışıyoruz. Kazılarda ele geçirilen arkeolojik malzemeler var, kemik aletler var. Bunların nasıl üretildiğini tekrar deneyimliyoruz. Binlerce yıllık kemik aletleri tekrar üretmenin yanı sıra teknolojisini anlıyoruz. Sadece tekrar üretmek değil amacımız. Binlerce yıl önceki aletler, nasıl, ne kadar zamanda ve hangi teknikle üretildi, onu anlamak istiyoruz. Bu, bizim için önemli."