İki genç avukata özel ödül

İstanbul Barosu’nun ‘En genç iki Avukatı’ özel ödüllerini aldılar.

Kasım 2017’de hayata veda eden ünlü Avukat Cengiz Öz’ün anısına İstanbul Barosu’na bu yıl kabul edilen en genç kadın ve erkek avukata özel ödül verildi.

2018 yılı kapsama alınarak her yıl içinde İstanbul Barosu’na üye olmaya hak kazanan en genç bir erkek ve bir kadın avukat için ‘Avukat Cengiz Öz Genç Avukat Ödülü’ verilmeye başlanmıştı. İstanbul Barosu resmi bir yazı ile 2018 de Baroya kabul edilen Avukat Deniz Hançer ve Avukat Erhan Kaya’nın adlarını organizasyon komitesine bildirdi. İstanbul’da düzenlenen törenle iki genç avukat özel şiltlerini ve özel meslek ödüllerini aldılar.

