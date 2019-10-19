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İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

Niğde-Bor kara yolunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarparak, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ö.G, kazadan sonra gözaltına alınmıştı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde üniversite öğrencisi ölüm

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