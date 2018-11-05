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İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

İngiltere'de iki genç kız, namaz kılındığı sırada caminin bahçesine domuz pastırması atıp caminin içine alkol döktü.

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İngiltere'nin Manchester kentinde iki genç kız, namaz sırasında Madina camisinin bahçesine domuz pastırması atıp caminin içine alkol döktükten sonra gülerek olay yerinden uzaklaştılar.

Kızların ellerindeki alkol şişeleri gören bir vatandaş kızları cami sınırları içinde alkol içmenin uygun olmadığını söyleyince kızlar, burada birini beklediklerini söyledi. Kızlardan biri, kameraya domuz pastırmasını caminin camına yapıştıracağını söylerken arkadaşı pastırmayı caminin giriş kapısının koluna asmasını söyledi.

CAMİ CEMAATİNDEN BÜYÜK TEPKİ

Namazlarını bitiren cemaat, camide yaptıkları kontrol sırasında kızların caminin yardım kutusunun içen cinsel içerikli oyuncaklar koyduklarını gördü. Caminin sorumlusu Dara Miah, yapılanın kabul edilemez olduğunu söyleyip kızların yakalanması için dava açacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cami cemaat namaz alkol

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
cahil pislikler elinize ne gecti bu ahlaksizligi yaparken geri zekali surtukler
Allah hidayet versin. bir mülüman yapmaz da diyelim kiliseye saygısızlık yapsaydı, günlerce ilk haner olarak dünya televizyonları ballandıra ballandıra yayın yapardı
saygisiz ahlaksiz kisiliksiz insanlar allahtan bulun
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