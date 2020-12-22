HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki genç kızın dehşet anları

İki genç kızın dehşet anları

22.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrem Ö. (22) idaresindeki 41 BY 126 plakalı Opel marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Merve Pala (16) ile Gizem Sude Adıgüzel’e (16) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen Merve Pala kanlar içinde kaldı. Gizem Sude Özdemir ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kıza ise ilk müdahaleyi, olay yerinde tesadüfen bulunan 112 ambulans şoförü yaptı. Ağzından kan gelen ve kendisinden geçen kızı sürekli uyaran sürücünün, ’Merve, Merve" diye uyarması ve kendisine getirmeye çalışması dikkat çekti.
Diğer yaralı Gizem Sude Adıgüzel ise yaralı halde yakınları ile telefonda konuşarak durumunun iyi olduğunu anlatmaya çalıştı.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Umuttepe Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Türkiye'de mutasyon görüldü mü? Ateş Kara'dan açıklama

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Van'daki tekne faciasıyla ilgili flaş gelişme

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haber! Son durumu açıkladı

'İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'

Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Adana'da fıkra gibi olay!

İzmit'te yoldan geçmek isteyen iki kız dehşeti yaşadı

İki kız dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldılar

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Haraketi'nden ayrıldı

Memleket Haraketi'nde flaş ayrılık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.