İki genç şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki genç şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği K.E. (18) yaşamını yitirirken, arkadaşı R.Ş. (19) gözaltına alındı.

​Olay, dün gece saatlerinde Alparslan Mahallesi Sanayi Sitesi 2'nci Sokak'taki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. R.Ş. ve K.E., pompalı tüfekle birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği K.E., ağır yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.E. yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından R.Ş. gözaltına alındı.

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