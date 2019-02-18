İki genci hayattan koparan feci kaza güvenlik kamerasında

Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 2 gencin ölümüyle sonuçlanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 14.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, Anadolu Caddesi ile 913 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi’nden, üniversite yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Çelik (22) idaresindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, iddiaya göre 913 Sokak’tan caddeye doğru çıkan ve ’U’ dönüşü yapan E.Ö. idaresindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz (17) ağır yaralandı. Kazayı görenler yaralı iki gence yardım edebilmek için seferber oldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Çelik ve Muhammed Açıkgöz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.