İki gencin kavgasına yakınları da katılınca mahalle savaş alanına döndü

Olay, Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Caddede iki genç sebebi belli olmayan nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından gençlerin yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüyerek bir anda mahalle kavgasına döndü.

ÇOK SAYISA POLİS SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Dakikalarca süren kavgada polis anonslar yaparken caddede trafik akışı da durduruldu. Polis ekipleri tarafları ayırarak mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Karışıklığın devam ettiği bir anda kavganın tarafı bir gencin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi. (İHA)



