İki gencin öldüğü trafik kazası davasının sanığı beraat etti

MERSİN (AA) - Mersin'de motosiklet sürücüsü iki gencin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz tır sürücüsünün beraatine hükmedildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında hakkında adli kontrol kararı bulunan tutuksuz sanık Adnan D. katılmazken, kazada yaşamını yitiren Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ve Abidin Gül'ün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, mütalaasında, alınan bilirkişi raporlarına göre sanığın olayda kusurunun bulunmadığı, yaşamını yitiren Karan ve Gül'ün 200 kilometre hızla seyir etmelerinden dolayı "tam kusurlu" oldukları gerekçeleriyle sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Karan ailesinin avukatı Eyüp Kaplan esasa ilişkin savunmasında, mütalaayı kabul etmediklerini ve Adnan D'nin önceki celselerdeki beyanları doğrultusunda kazada suçlu olduğunu savunarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.