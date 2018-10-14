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İki geyikle kuruldu çok sayıda kızıl geyiği doğaya kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir erkek ve bir dişi kızıl geyik ile kurulan Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde üretilen 106 geyiğin 75'i doğaya salındı - Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu: - "İstasyonumuzda halen yavrularla birlikte 31 geyik bulunmaktadır. Yavrular büyüdükten sonra doğal yaşam alanlarına salınacak"

İLYAS GÜN - Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir erkek ve bir dişi kızıl geyik ile kurulan Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda üretilen kızıl geyikler doğaya salınıyor.

Anadolu'da sayıları azalan kızıl geyiklerin çoğaltılması için Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Ormanları içinde yer alan geyik üretme istasyonunda çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 1984 yılında kurduğu Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde 106 geyik üretti.

Geyik sayısında yaşanan artış ile üretme istasyonunun alanı da 7 hektardan 84 hektara çıkarıldı. Kafes tellerle korunan alandaki kızıl geyiklerden 75'i yıllar içinde Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun'da doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretme istasyonunda doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan kızıl geyiklerin üretimine devam ettiklerini söyledi.

Aşırı avlanma, habitat bozulması gibi çeşitli sebeplerle popülasyonu azalan geyiklerin doğadaki sayılarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Terzioğlu, şöyle devam etti.

"İstasyonumuz Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir erkek ve bir dişi kızıl geyik ile üretime başlamıştır. 1995 yılında doğada popülasyonu azalma tehdidi altına giren kızıl geyik üretimine ağırlık verilmiş ve 34 yıl içinde üretilen 106 geyikten 75 adeti Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun'da doğaya bırakılmıştır."

- Boynuzları 150 santimetreye ulaşıyor

Kızıl geyiklerin Anadolu'daki en büyük geyik türü olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, erkek kızıl geyikleri 110 santimetre ile 150 santimetre arasında değişen büyük gösterişli boynuzlara sahip olduğunu, ortalama ağırlıklarının dişilerde 60 ile 120 kilogram, erkeklerde 90 ile 190 kilogram arasında değiştiğini aktardı.

Üretim istasyonunda bu yıl 8 yavru geyik dünyaya geldiğini vurgulayan Terzioğlu, "İstasyonumuzda halen yavrularla birlikte 31 geyik bulunmaktadır. Yavrular büyüdükten sonra doğal yaşam alanlarına salınacaktır." dedi.

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