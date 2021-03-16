İki Göçmenlik Tasarısı Kongre Gündeminde

Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Amerika'da kaçak olarak yaşayan milyonlarca kişiye vatandaşlık yolunu açacak iki göçmenlik tasarısını bu hafta içinde oylayacak. ABD vatandaşlığı yolu açılabilecekler arasında tarım işçileri ve Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen ve ‘Dreamers’ olarak bilinen çoğu Latin kökenli gençler var. Reuters haber ajansına göre, Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulacak tasarılar, Kongre'deki liderlerin Başkan Joe Biden'ın kapsamlı göçmenlik planını tartışmaya açtığı sırada hedefli adımlar atılmasını amaçlıyor. Usulle ilgili ilk adımların Salı gününden itibaren atılması söz konusu. Cumhuriyetçi Partililerse ABD-Meksika sınırına yığılmaya başlayan yeni göçmenler nedeniyle Başkan Biden'ı eleştiriyor. “Trump’ın politikalarının iptali bugünkü krizi yarattı” Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD-Meksika sınırına gelen göçmen çocukların oluşturduğu dalganın bir “insanlık krizi” olduğunu söyledi. Pelosi, bu krizin eski Başkan Donald Trump'tan miras kalan kısıtlayıcı göçmenlik uygulamalarının yarattığı "bozuk sistem" nedeniyle daha da tırmandığını kaydetti.

Ancak Cumhuriyetçiler, göçmen dalgasının Başkan Biden'ın, eski Başkan Donald Trump'ın sıkı göçmenlik politikalarını iptal etmesinin bir sonucu olduğunu kaydediyor. Pazartesi günü sınıra giden Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy, göçmen dalgasını “Biden'ın sınır krizi” olarak niteledi. Temsilciler Meclisi'nin bu hafta oylaması beklenen göçmenlik tasarılarından ilki, ‘Dreamers’ olarak bilinen, Amerika'ya çocukken aileleri tarafından kaçak olarak getirilen ve halen Amerika'da yaşayan çoğu Latin kökenli gence Amerikan vatandaşlığının yolunun açılması için ilk adımın atılmasını öngörüyor. Tasarı aynı zamanda doğal afetlerin vurduğu ya da çatışmaların yaşandığı bazı ülkelerden kaçan ve Amerika'da geçici koruma statüsüyle yaşayanlara yardım sağlamayı da amaçlıyor. Göç Politikaları Enstitüsü'ne göre Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Lucille Roybal-Allard tarafından hazırlanan tasarı, Amerika'da ikamet ve çalışma izni hakkı elde edebilecek 4 milyon 400 bin kişiye umut verebilir. 2019 yılında 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nden 237 oyla geçen tasarıya yedi Cumhuriyetçi Partili üye de destek vermişti.